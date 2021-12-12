بالصور: المطربة إيمان الشريف تخطف الأضواء بالسوشيال ميديا.. شاهد ماذا ارتدت وبدت متألقة





خطفت المطربة إيمان الشريف التي وصفت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها صاحبة أكبر قاعدة جماهيرية في الساحة الآن خطفت الأضواء بإطلالتها المتميزة التي جعلتها تبدو وكأنها عروس.

وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد أبدى عدد من متابعي و جمهور المطربة إيمان الشريف إعجابهم بها وبادائها الرائع والمتميز الذي تبهرهم به عند إخراج كل ماهو جديد.

إيمان الشريف ظهرت من خلال الصور المتداولة بمنصات التواصل وهي ترتدي ثوب أحمر بكامل ملحقاته جعل رواد مواقع التواصل يصفونها ب (العروس ).

الخرطوم :(كوش نيوز)