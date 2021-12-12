منوعات

بالصور: المطربة إيمان الشريف تخطف الأضواء بالسوشيال ميديا.. شاهد ماذا ارتدت وبدت متألقة

2021/12/12
0
ايمان الشريف

خطفت المطربة إيمان الشريف التي وصفت من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها صاحبة أكبر قاعدة جماهيرية في الساحة الآن خطفت الأضواء بإطلالتها المتميزة التي جعلتها تبدو وكأنها عروس.

FB IMG 1639242650693

FB IMG 1639242641320

FB IMG 1639242600910

وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد أبدى عدد من متابعي و جمهور المطربة إيمان الشريف إعجابهم بها وبادائها الرائع والمتميز الذي تبهرهم به عند إخراج كل ماهو جديد.

FB IMG 1639242595934

FB IMG 1639242591195

إيمان الشريف ظهرت من خلال الصور المتداولة بمنصات التواصل وهي ترتدي ثوب أحمر بكامل ملحقاته جعل رواد مواقع التواصل يصفونها ب (العروس ).

الخرطوم :(كوش نيوز)

2021/12/12
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *