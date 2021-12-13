“لاجسو” تلوح بالاضراب وتتمسك برفض تخفيض الهيكل الراتبي





سلمت لجنة اساتذة الجامعات السودانية ” لاجسو ” أمس وكيل وزارة التعليم العالي خطاب تمسكت فيه برفضها تخفيض الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات وجددت تهديداتها باللجوء للاضراب المفتوح والاعتصام داخل الوزارة خلال الأسبوع الحالي في حال تم تخفيض الهيكل الراتبي .

من جهته قال عضو لجنة أساتذة الجامعات د: ياسر عبد الرحمن في تصريح لـ(الجريدة) بأن الوزارة لم تبلغهم رسمياً بتخفيض الهيكل الراتبي وإنما علمنا بذلك من خلال ما رشح من مصادر موثوقة وقريبة من صناعة القرار ومشاركة فيه.

وفند ما أثير حول أن اللجنة اعتمدت في رفضها على تسريبات وأردف لم نستند على تسريبات وانما على معلومات مؤكدة والشاهد على ذلك أن الوزارة استدعت أعضاء اللجنة التي أعدت الهيكل الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء فضلا عن أن ( لاجسو ) تواصلت مع اللجنة الفنية التي راجعت الهيكل الراتبي بمجلس الوزراء ، وأفادتها بأنها عقدت اجتماعين ووافقت على الهيكل الراتبي الذي قدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتساءل كيف نفاجأ بعد الانقلاب بتخفيض الهيكل ؟

وفي السياق نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما أثير بأنها رفضت مقترح الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات وأكدت أن أمر الهيكل الراتبي لا يقتصر عليها بل يمر بالمؤسسات المعنية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة