بالفيديو.. مجلة علمية: أكبر كلمة يمكن مشاهدتها من الفضاء هي اسم عربي





كشفت مجلة علمية عن مجموعة صور اعتبرتها من أكثر الصور إثارة وغرابة والتي التقطتها الأقمار الصناعية من الفضاء والتي نشرها برنامج الخرائط ” Google Earth” على الإنترنت.

وشاركت مجلة “Live Science” العلمية الشهيرة 25 صورة فريدة وغريبة نشرت في البرنامج والتي التقط بعضها من الفضاء لذلك قد تبدو منخفضة الدقة، ومنها ما هو ملتقط عبر الطائرات والعادية والطائرات الورقة والطائرات دون طيار وحتى البالونات وهي تتسم بصور ذات جودة عالية.

ومن بين الصور الفريدة الملتقطة على سبيل المثال، صورة الصليب معقوف مترامي الأطراف، في كازخستان، حيث اكتشف العلماء أكثر من 50 نقشا جغرافيًا في عدة مناطق شمال كازاخستان وفي آسيا الوسطى تتخذ هذا الشكل، ونوهت إلى أنها بعضها يعود إلى أكثر من ألفي عام.

لكن المجلة تطرقت إلى إحدى الصور المثيرة الملتقطة من منطقة عربية، وتحديدا في الخليج العربي، مؤكدة أنها أكبر كلمة يمكن مشاهدتها على الإطلاق من الفضاء.

وأشارت المجلة إلى أن أكبر نقش في العالم هو لكلمة عربية أو اسم عربي لكنها نقشت باللغة الإنكليزية، حيث حفر اسم الشيخ الإماراتي حمد بن حمدان آل نهيان، باللغة الانكليزية (HAMAD) على رمال جزيرة الفطيسي في إمارة أبوظبي بعرض نصف ميل وطول ميلين (حوالي كيلومترين) بحسب بعض المصادر العربية.

قد تكون حروف “حمد” (HAMAD) هي الأكبر في العالم؛ بغض النظر، هي مرئية من الفضاء”.

مجلة “Live Science” العلمية الشهيرة

ونوهت المجلة إلى أن الكلمات عادة ما تتلاشى بسبب الرمال، إلا أن الأحرف كبيرة بما يكفي لتشكيل ممرات مائية تمتص المد الزاحف من البحر، الأمر الذي جعلها مرئية من الفضاء.

وبدورها، بينت مصادر عربية، مثل موقع “خطوات في الجغرافيا”، أن كل حرف من حروف الكلمة يبلغ حجمه حوالي كيلومترا، بينما يبلغ طول الاسم كله حوالي ثلاثة كيلومترات”.

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