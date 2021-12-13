مقطع فيديو لدعاء الفنانة ليلى علوي في صحن المطاف والكعبة خلفها يثير جدلا واسعا





انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية، ليلى علوي، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، ما أثار جدلا واسعا.

الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، الذي نشرته ليلى علوي عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، حيث انتقدها العديد من الأشخاص، فيما دافع عنها البعض الآخر

روسيا اليوم