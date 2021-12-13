الوساطة: استئناف التفاوض مع الحلو عقب الاستقرار السياسي





قال رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان، توت قلواك ، إن محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ستستأنف عقب الاستقرار السياسي في السودان.

والتقى قلواك، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو .

وأعلن قلواك في تصريحات صحفية، عن عقد اجتماع بالقصر الجمهوري اليوم بحضور جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق.

وأشار إلى أنه بحث مع نائب رئيس مجلس السيادة ،سير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات، بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق، موضحاً أنهم سيسعون للاستماع إلى كل الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق .

صحيفة السوداني