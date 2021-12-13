حمو بيكا لهاني شاكر: “هغني في مصر وأنا أحسن مطرب في 2021





قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية مسبقاً إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن الغناء لحين تقنين أوضاعه بالنقابة. مما دفع بيكا إلى تحدّي الفنان شاكر، قائلاً: “أنا هغني في مصر، دي بلدنا، وتحية لمصر أم الدنيا”.

وقال حمو بيكا، في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه كان يحرص على الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر في الميادين. وتنظيم حفلات للجمهور، متسائلاً بقوله: “ليه بقى بتقول إني مش هغني في مصر تاني؟ وليه بتقول أغني برة مصر بس؟”.

وسخر حمو بيكا، من تصريح هاني شاكر، بقوله: “هو أنا جاي من أوروبا ولا باكستان؟ ده أنا مصري وهويتي مصرية، حياتي كلها هنا، أنا عشت هنا. ولما بسافر برة، بروح أقعد 10 أيام بحس إني غريب وإني مش هنا، الناس بتستقبلنا وتعمل معانا أحلى واجب”. وفقاً لما جاء في موقع الوطن.

وأضاف مؤدي المهرجانات قائلاً: “بنطلع برة مصر بنتكرم، وأخدت جائزة أحسن مطرب مهرجانات لعام 2021. واتكرمت في السعودية، واتكرمت في دبي”. قائلاً: “أنا هغني في مصر، دي موجة وبتعدي ومش هتطول. ودي مش أول مرة، دي 6 موجة ليا وبتعدي عشان أنا معايا ربنا”.

ويشار إلى أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، اعتبر أنه لو أغاني المهرجانات أصبحت اللغة السائدة في مصر ستكون كارثة “تبقى كارثة ويبقى يوم القيامة قرب”. مشدداً على أن أغاني المهرجانات لا يجب أن تكون صورة الفن المصري المصدرة للعالم مضيفاً: “مينفعش إن الصورة اللي تبقى متاخدة عن الفن المصري هما مطربي المهرجانات”.

الخرطوم (كوش نيوز)