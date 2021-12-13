الشيوعيون يدفعون بالمخروشين لتهديم ما تبقى مما ترك آل كوز





المليارات

ببنما المواطن متسمر أمام الشاشات لمتابعة الأخبار العاجلة للعك السياسي لوطنه. وكذلك تجاذب البرهان وحمدوك بطرفي (شعرة) الوطن حتى كادت أن تنقطع.

والشيوعيون يدفعون بالمخروشين لتهديم ما تبقى مما ترك آل كوز. وغالبية الإدارات الأهلية تركت الجودية وبعض الطرق الصوفية تخلت عن السبحة والتبروقة. وكلاهما مرابط بخيمة حميدتي من أجل لعاعة دنيا.

وصمت المثقفين عما يدور بالوطن. ووقوف سلام جوبا وقفة حمار الشيخ في العقبة عما يجري. وعجز منظمات المجتمع المدني عن تقديم يد العون. في ظل تلك الأجواء المشحونة على سبيل المثال لا الحصر: تقاتلت قبيلتان بغربنا الحبيب بسبب قطع امرأة لفرع شجرة بمزرعة (تفاهة السبب). والنتيجة قتل (٣٢) فرد من القبيلتين.

وليت الأمر توقف هنا. وكما بلغنا من مصدر موثوق به بأن إحدى القبيلتين استنفرت من أجل جمع المال للتسليح وإقامة معسكرات التدريب للشباب تحسبا لمصائب المستقبل. وردا لكرامة القبيلة في نظرهم. وللمبالغة فقد جمعت النفرة مبلغ (٤٠٠) مليار في ظرف ساعة.

عليه رسالتنا للقائمين على الأمر نقولها بكل وضوح وشجاعة: (إن الحرب الأهلية قد بدأت. هل من عاقل من قادة الفكر والسياسة يتصدى ويعصم الدم!!!!).

د. عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩)

الأثنين ٢٠٢١/١٢/١٣