أديب: ما كان يمكن أن تترك جرائم قتل المتظاهرين في 25 أكتوبر دون تحقيق جنائي





رفض رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب اصدار حكم مسبق على اللجنة التي شكلها النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة أمس للتحقيق في الأحداث والإنتهاكات التي حدثت خلال المواكب منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين .

وقال أديب لـ(الجريدة) “لا نستطيع التنبؤ بنتيجة التحقيق ولكن التحقيق في مسألة العنف المفرط في مواجهة المحتجين السلميين وما نتج عنها من استشهاد العشرات وإصابة عدد كبير من الافراد بإصابات مختلفة هو من صميم واجبات النيابة العمومية التي تتولى الاتهام الجنائي نيابة عن الدولة والمجتمع وما كان يمكن أن تترك مثل هذه الجرائم دون تحقيق جنائي يتم بموجبه تحويل من يثبت في مواجهته شبهة التورط في أفعال جنائية إلى المحكمة).

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة