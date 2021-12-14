الخرطوم: اتجاه لإلزام جميع مستخدمي المركبات العامة بارتداء الكمامات





كشف مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم عن اتجاه لجنة الطوارئ الصحية بالزام جميع مستخدمي المركبات العامة بارتداء الكمامات وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لإدارة الطوارئ والاوبئه بوزارة الصحة ولاية الخرطوم .

وشدد د. القائم على ضرورة تطعيم اكبر عدد من المواطنين وذلك لتقليل الأصابة بمرض كورونا.

وأوضح مدير إدارة التحصين بإدارة الرعاية الصحية الأولية د. جمال محمد عثمان، أن التغطية بلقاحات كوفيد 19 وصلت لـ (10) مليون و (283) ألف و (357) شخص، وأوضح أنه بولاية الخرطوم حيث بلغت تغطية الكوادر الصحية 78347 كادر صحي.

ونوه عثمان إلى أن عدم استقرار الأوضاع في الفترة الماضية أثر على تقديم الخدمات وعدم ثبات مصدر تمويل كوفيد 19 وقصر فتره صلاحية اللقاح وقال “إن الشائعات من أكبر التحديات التي واجهت الحملة”.

وطالب عثمان بضرورة سن تشريع يلزم بتطعيم جميع المواطنين مع ضرورة توفير ميزانيات مستمرة ومستقره وتوفير لقاحات ذات فتره صلاحية أطول وتكثيف انشطة تحريك المجتمع لزيادة اعداد المطمعين .

باج نيوز