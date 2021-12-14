بالفيديو.. شاب تزوج من طليقة أبيه “المسيار” دون أن يعلم وأنجب منها ولداً فما حكم ذلك؟





علق عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على واقعة روتها سيدة عن شاب تزوج امرأة كانت زوجة “مسيار” سابقة لأبيه دون أن يعلم، ورزق منها بولد، مبيناً حكم ذلك.

وقال المطلق خلال لقائه في برنامج “سؤال على الهاتف” على “إذاعة القرآن الكريم”، إنه يجب على الشاب أن يفارق زوجته بعد علمه بزواج والده منها سراً قبل 10 سنوات، مبيناً أن ولده منها ابن شرعي، لأنه نكاح شبهة كون الشاب لا يعلم بزواج والده من زوجته في بداية الأمر.

جاء ذلك رداً على سؤال متصلة أفادت بأن شاباً تزوج مسياراً ولم يخبر أهله، وبعد 6 سنوات أخبرهم وأن له منها ولداً، مبينةً أنه أحضر زوجته إلى أهله للسلام عليهم، فلما رآها والده عرفها، وقال إنها كانت زوجة مسيار له قبل 10 سنوات.

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