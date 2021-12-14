اتفاق على عقد مؤتمر جامع لأهل الشرق لمناقشة قضاياهم





ترأس نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، اجتماع شرق السودان، بحضور الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وبمشاركة وفد الوساطة الجنوبية، برئاسة توت قلواك.

وأوضح توت قلواك، في تصريح صحفي، أمس، أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان، وأهمية التوصل من خلاله لتوافق تام بين كل المكونات، وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان، مبيناً أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل اهل الشرق لمناقشة قضاياهم، لافتاً إلى أن الشرق يعد بوابه السودان ودُولهِ المجاورة؛ مما يستدعي العمل على استقراره.

وأكد قلواك، أن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا، مستجيباً لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة لجهوده، لتقريب وجهات النظر بين كل المكونات للوصول لاتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية .

وأشار إلى أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين القادمين لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.

صحيفة السوداني