مجلس السيادة يشدد على وضع آليات صناعة الدستور





شدد مجلس السيادة على ضرورة وضع آليات صناعة الدستور، بما يعين مفوضية الانتخابات للقيام بعملها على أكمل وجه.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري أمس، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان .

وقالت عضو المجلس، د. سلمى عبد الجبار المبارك، في تصريح صحفي، إن المجلس أمن على ضرورة الاستمرار في فرض هيبة الدولة على أساس أنها ركيزة مهمة في تأمين السلام والسلم الاجتماعي، وأهمية السلم المجتمعي الذي يأتي نتيجة لتعزيز الحريات وتأمين المتطلبات والاحتياجات للفرد والمجتمع كعنصر أساسي في عملية التنمية والتطوير والاستقرار.

وأضافت: “شدد المجلس على وضع آليات صناعة الدستور بما يعين مفوضية الانتخابات للقيام بعملها على أكمل وجه”.

صحيفة السوداني