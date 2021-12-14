السودان..ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 45





متأثّرًا برصاصة في العنق في عمر”18″ عامًا.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 45 شخصا، إثر وفاة متظاهر متأثّرًا بجراحه.

وقالت اللجنة”” ارتقت روح الشهيد أحمد كامل رمضان مصطفى، متأثّرً بإصابته في مليونية الثالث عشر من نوفمبر”.

وأوضحت اللجنة إنّ الشهيد توفي بعد تعرّضه إلى رصاصة في العنف من قبل قوات الانقلاب في مواكب أمدرمان ومكوثه في العناية المكّثفة لمدّة شهرٍ.

وأشارت إلى أنّ عدد الشهداء وصل إلى 45 شهيدًا منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

باج نيوز