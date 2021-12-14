الإمارات تكرم مهندس سوداني لابتكاره نظام (الجسر الذكي) لفحص السائقين





كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في شرطة إمارة عجمان، المهندس السوداني محمد عثمان البلولة، لابتكاره نظام فحص الجسر الذكي.

وقام العقيد سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، بتكريم البلولة اليوم الثلاثاء، لابتكار نظام فحص الجسر الذكي والذي يعد المرحلة الأولى من مشروع الميدان الذكي لفحص السائقين.

وعبر “البلولة” عن فخره واعتزاه بهذا الانجاز والابتكار، متمنياً ان يقدم كل ما يستطيع لدولة الامارات الغالية وإمارة عجمان، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

يُذكر أن هذا النظام، قد طُبق على مرحلة فحص الجسر كمرحلة أولى، ويستخدم مجموعة كاميرات ذكية داخل المركبة وخارجها لمراقبة قيادة السائق أثناء اختباره، وهي موزعة بشكل مدروس ودقيق للارتقاء بمستوى الشفافية في تقديم نتائج الفحص وتمكين إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص، وهي متصلة بغرفة مراقبة وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى نظام تواصل مرئي ومسموع مع سائق المركبة، وأجهزة تعرف على الوجه تمكن الفاحص من التأكد من هوية السائق بمجرد صعوده للمركبة، كما تم توفير نظام تعقيم آلي يتم التحكم به عن بعد ويتم من خلاله تعقيم مركبة الفحص قبل وبعد كل اختبار.

ويهدف نظام الجسر الذكي إلى تحسين خدمة فحص السائقين من خلال أتمتة قراءة وتحليل مهارات قيادة المتعاملين، وتعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات فرص تحسين مهارات القيادة للمتعاملين من النظام لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب، وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات الفحص والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

المهندس محمد عثمان البلولة، هو سوداني مقيم في الإمارات العربية المتحدة وهو من أبرز المخترعين الشباب ولد 1981 بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، درس محمد عثمان كل مراحله المدرسية في مدينة ابوظبي .

وهو مهندس معدات طبية خريج جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ مساعد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تم اختياره ضمن قائمة أكثر (500) شخصية عربية تأثيرًا في العالم لعام 2012م.

و صاحب اختراع نظام المراقبة والتحكم بمرضى السكر عن بعد، وقد حاز بهذا الاختراع على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة ارابيان بيزنس للعلوم والابتكارات.

كوش نيوز