فيديو متداول لمتظاهرين سودانيين بأوروبا بقيادة (مثلي) يصبون جام غضبهم على الجيش





أقلام وسواعد

فيديو متداول لمتظاهرين سودانيين بأوروبا بقيادة (مثلي) معروف. صبوا جام غضبهم على الجيش. وفي تقديرنا إنها مؤامرة مكشوفة.

وحلقة شريرة مكتملة الأركان داخليا وخارجيا هدفها النيل من الجيش. خدمة لدوائر غربية تسعى ليل ونهار من أجل تفتيت الوطن. ونحن إزاء ذلك يجب علينا إقامة متاريس الوطنية أمام هؤلاء المثليين (الماديين والمعنويين).

وذلك بتكوين أجسام (منظمات وقروبات ومنتديات… إلخ) من الأقلام الوطنية. الصادقة والسواعد الحرة النبيلة لحماية الجيش من العبث اليساري الحالي بالوقوف من خلفه. وملاحقة كل (شاردة وواردة) بالميديا أو غيرها من قذر العمالة في حق الجيش. لأنه آخر قلاع الوحدة لهذا الشعب العظيم. لهذا وذلك نقولها: (إن راقص العملاء ما عاد يغطي دقنه. بل يفاخر بذلك. وخير مثال لذلك تلك الدعوة للاعتصام بسفارة إمريكا).

د. عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩)

الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤