الميثاق الوطني: نعكف على صياغة مشروع سياسي يعتمد على اتفاق البرهان وحمدوك





قالت قوى الحرية والتغيير مجموعة (الميثاق الوطني) إنها ليست طرفاً في الإعلان السياسي الجديد الذي تم تسليمه لرئيس الحكومة، د. عبدالله حمدوك، ولا يمثلهم في مضمونه ومقتضياته.

وكشفت قوى الميثاق، في بيان، أنها تعكف على صياغة مشروع سياسي يستند على اتفاق 21 نوفمبر الماضي المبرم بين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء ، بهدف التشاور والتداول حوله مع القوى الأخرى لتحقيق الوفاق الوطني الذي يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية.

وقالت قوى الميثاق إن العمل الأحادي وتجاوز قوى الثورة الحية ومنظمات المجتمع المدني، لن يحقق الوفاق الوطني والوحدة السياسية المرجوة لإسناد الفترة الانتقالية التي تقتضي العمل الجماعي لإنقاذ البلاد من وهدتها.

صحيفة السوداني