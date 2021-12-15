ضبط شاب يفترش البنقو على منضدة بجاكسون لبيعها





اتهمت المحكمة، شاباً ثلاثينياً بالإتجار في المخدرات بعد القبض عليه يفترش البنقو على طاولة بموقف جاكسون لبيعه للمواطنين.

وحررت محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (15/ ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في مواجهة المتهم.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها, إن المتهم ومن خلال أقوال المتحري والمبلغ وشهود الاتهام تم القبض عليه بموقف جاكسون بالسوق العربي وهو يفترش البنقو على طاولة (تربيزة) لبيعه للمواطنين، وشددت المحكمة على ان المتهم وفي يوم الحادثة دخل في مبايعة مع المبلغ على قطعة حشيش بنقو بمبلغ (1800) جنيه سوداني مرقمة بواسطة النيابة، منوهاً إلى أن المتهم وبتلك الأفعال مجتمعة يكون قد ارتكب فعلاً قصد من خلاله التعامل في المخدرات بالإتجار فيها، واستخدمت المحكمة سلطاتها بتعديل مادة الاتهام في مواجهة الشاب إلى نص المادة (15/ ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بدلاً من نص المادة (16 أ) من ذات القانون التي تتعلق بالترويج وقدمته بموجبها النيابة للمحاكمة.

من جهته, رد المتهم التهمة عنه، وأفاد بأنه غير مذنب، وذهب في خط دفاعه بأنه لا يعمل في الإتجار في المخدرات إنما يعمل في تجارة الملابس بالسوق العربي, وأكد للمحكمة بأنه لديه شهود دفاع سيحضرهم أمامها للإدلاء بأقوالهم ورد التهمة عنه.

في ذات الوقت, نفى المتهم الشاب أمام المحكمة خلال استجوابه تعامله في الإتجار بالمخدرات والتعامل فيها، مؤكدا للمحكمة بأنه يعمل في تجارة الملابس بشارع السيد عبد الرحمن، كاشفاً للمحكمة عن مداهمته بواسطة شرطة مكافحة المخدرات أثناء سيره بشارع الحرية قبالة مركز عبدون الصحي ليتم إدخاله للمركز واستخراج كيس بداخله مخدرات, وأفادوه بأنه يخصه، منوهاً إلى أنه بعدها تمت اقتياده لقسم الشرطة وتحريك إجراءات بلاغ ضده، مشدداً على أنه أثناء القبض عليه تم ضبط مبلغ (32) ألف جنيه داخل جيبه, إلا أنه عند استفساره منها للمتحري بقسم شرطة الخرطوم شمال أفادوه بأنها لم يتم وضعها معروضات على ذمة البلاغ المُدوّن ضده.

وحسب الاتهام بأنه وبتاريخ 19/10/2021م, أبلغ الشاكي بأنه تمكن من القبض على المتهم بموقف جاكسون بالخرطوم يفترش مخدرات البنقو على (تربيزة) بغرض الإتجار فيها وضبط بحيازته (6) رؤوس بنقو وذلك إثر مبايعة صورية نفذتها معه الشرطة أثناء افتراشه المخدرات على طاولة يجلس بجانبها على كرسي بغرض بيعها بجاكسون، وذلك إثر حملة كُبرى شَنّتهَا قُوةٌ من شرطة مكافحة المخدرات برئاسة العقيد شرطة عباس أحمد خيري، تستهدف مروجي المخدرات بموقف جاكسون، ليتم القبض على المتهم واقتياده لقسم شرطة الخرطوم شمال وتدوين إجراءات بلاغ ضده بالحادثة ووضع البنقو كمعروضات, وباكتمال التحريات أُحيل ملف دعواه للمحكمة للفصل فيها.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة