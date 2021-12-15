جرائم وحوادث

السودان .. ارتّفاع حصيلة المفقودين إلى 32 شخصًا

2021/12/15
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أفادت تقارير عن وصول المفقودين في السودان منذ السادس من أبريل 2019، وحتى السادس من ديسمبر 2021، إلى 32 مفقودًا.

وقال مؤسّس مبادرة مفقود يحيى حسين لـ”باج نيوز”، إنّ هناك 12 شخصًا شاركوا في المليونيات والمواكب التي حدثت مؤخرًا في ولاية الخرطوم، ما زالوا في عداد المفقودين.

وأوضح يحي أنّ الأعداد مرّجحة للزيادة، لجهة أنّ تقديراتهم تشير إلى أنّ هناك أسرّ لم تبلغ عن مفقوديها.

والثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن وصول حصيلة الشهداء منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي إلى 45 شهيدًا.

باج نيوز

2021/12/15
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