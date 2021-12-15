أمريكا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى السودان





طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مواطنيها عدم السفر إلى السودان. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات جديدة للسفر تحت المستوى 4 الذي يعني منع السفر.

وقالت الوزارة في منشورها أمس: “لا تسافروا إلى السودان بسبب الاضطرابات المدنية” وأضافت: “أعيدوا النظر في السفر بسبب الجريمة والإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح”.

وأعادت السفارة الأمريكية في الخرطوم نشر تحذير بلادها وقالت: “يشهد السودان اضطرابات مدنية واحتجاجات متفرقة في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن تحدث اضطرابات في الاتصالات، بما في ذلك خدمة الإنترنت والهاتف المحمول، أثناء الاحتجاجات”.

صحيفة اليوم التالي