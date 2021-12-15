شاهد.. النجمان “حازم حلمي” و”أمولة” يمعنان في إغاظة منتقديهم بنشر المزيد من الصور





نشر الإعلامي “حازم حلمي” المزيد من الصور، التي تجمعه مع النجمة “أمل منير” خلال رحلتهما الحالية إلى اسطنبول، ما عده البعض إمعانا في إغاظة منتقديهم.

وكانت صور حلمي وأمولة قد لاقت انتقادا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، واثارت آلاف التعليقات على صفحته بفيسبوك، بعد أن أشعلت رحلته مع لوشي في وقت سابق جدلاً كثيفا على السوشيال ميديا.

وقال “حلمي” في مقطع فيديو قصير، بصالة كبار الشخصيات بمطار الخرطوم الدولي، كشف فيه عن وجهته إلى تركيا، بصحبة النجمة أمل منير و عبدالله عمدة، موضحاً بانهم في رحلة لانجاز “شغل جميل” لم يفصح عنه.

الخرطوم: (كوش نيوز)