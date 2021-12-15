صدور الحكم في قضية الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان





قضت محكمة مصرية ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد فقد قضت المحكمة سابقاً بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه ”بسب وقذف“ محمد رمضان.

وطالبت الدعوى التي أقامها محمد رمضان، بتعويض مالي نظرا للأضرار المعنوية التي وقعت عليه، وجاء في الدعوى أن أديب، ”استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان”.

وأضافت أن ”أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه”

الخرطوم (كوش نيوز)