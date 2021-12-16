الشرطة تبحث التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية





التقى مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر بمكتبه برئاسة قوات الشرطة اليوم، كبير ضباط المحكمة الجنائية الدولية جوليان نيكلوس بحضور مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي اللواء شرطة حقوقي ياسر عبد الرحمن ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالإنابة.

وناقش اللقاء، تعاون الشرطة السودانية مع المحكمة، والتأمين على دور قوات الشرطة حسب ما جاء في مذكرة التفاهم مع وزارة العدل بعد إجازتها من مجلس الوزراء، فيما أشاد مسؤول المحكمة بالتزام وتعاون قوات الشرطة مع المحكمة في تحقيق مطلوبات العدالة.

صحيفة الصيحة