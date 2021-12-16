استمرار ارتفاع نسبة ختان الإناث الى 86 بالمائة





وصف منسق مشروع التخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بوزارة الصحة الاتحادي رضوان محمد نسبة ختان الإناث في البلاد بالعالية وقال

خلال اللقاء التنويري للإعلاميين والذي نظمته بمقرها أمس جمعية تنظيم الأسرة السودانية بعنوان ” مشروع التخلي عن بتر/ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ”

“من خلال الاحصائيات التي قامت بها وزارة الصحة حيث بلغت نسبة الختان حسب المسح الصحي الأخير في شمال كردفان 97.7% م فيما بلغت نسبة الختان في المسح الصحي الأخير بالبلاد 86.6% .

وأوضح أنه رغم الحملات التي تمت الا ان الاستجابة لا زالت ضعيفة وتحتاج إلى الكثير من حملات التوعية.

من جهته أكد منسق مشروع التخلي عن بتر وتشويه الاعضاء التناسلية للانثى إبراهيم محمد حسين أن الهدف من اللقاء إشراك الإعلام للمساهمة في القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المجتمع.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة