مجلس الأمنّ يمدّد بقاء بعثة حفظ السلام في أبيي





خفّض عدد القوّة

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء على قرار مدّد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان والمتنازع عليها بين البلدين، وخفّض قليلاً عديد هذه القوة.

ونصّ القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا) والذي انتهى مساء الأربعاء، حتى الخامس عشر من مايو 2022، كما ينصّ على خفض عديد هذه البعثة من حوالى 4000 عنصر حالياً إلى 3250 عنصراً.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مؤخراً في تقرير حول الوضع في أبيي خفض عديد البعثة الأممية إلى 3250 عنصراً أو إلى 2900 عنصراً، تاركاً الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.

وقال مجلس الأمن في قراره الصادر، إنّه يحضّ حكومتي السودان وجنوب السودان على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح أبيي منزوعة السلاح فعلاً، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء”.

باج نيوز