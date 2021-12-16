أمين زكاة الخرطوم : مواجهون بأعباء كبيرة والزكاة أصبحت ملاذاً





أوضح أمين ديوان الزكاة بولاية الخرطوم، النور مصطفى، أن أمر مناقشة الميزانية السنوية لديوان الزكاة أمر له سنده ومرجعياته الشرعية، مشيراً إلى أن الزكاة بولاية الخرطوم تغطي كل الأنشطة، ولكن رغم جهدها لم تصل إلى نسبة (100٪)، وأضاف أن العمل الذي يقومون به، يتم توفير ما يلزمه من قوى بشرية ومعينات أخرى، مبيناً أن تحديد الأموال أمر على درجه عالية من الأهمية، حيث يتوقف على المبلغ المقدر من مال ما يمكن أن يقدم من خدمة، وما يسهم فيه من برامج ينفذها الديوان مثل كفالة الأيتام، والتأمين الصحي على الفقراء، وغيره من البرامج والأنشطة التي يقوم بها الديوان بالولاية مع الإدارات الاجتماعية الأخرى في الوزارة، مؤكداً أهمية عملية تقدير الزكاة وحساب ما هو متوقع.

وأشاد بدور مكتب العلاج الذي يتبع للأمانة العامة الذي يمتص الحالات القادمة من الولايات، موضحاً أن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم يقع عليه عبء إضافي في الغارمين والحالات القادمة من الولايات يتم التنسيق في معالجتها مع الأمانة العامة.

الخرطوم : فريني

صحيفة السوداني