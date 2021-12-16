



تصريحات البرهان

لاشغل شاغل يشغل المجتمع الدولي الآن سوى تفكيك القوات المسلحة السودانية لسبب بسيط جداً هو أنها آخر قلاع تحصين وحدة السودان٠

فبتفكيكها يسهل عليهم تنفيذ مشروعهم اللعين القاضي بتقسيم الوطن خمس دويلات صغيرة ليس بمقدورها أن تنهض أو تتطور أو تحافظ حتى على مواردها التي سيسيطر عليها الأجنبي الغريب٠

سررت جدا لتصريحات البرهان البارحة التي أكدت أن قواتنا المسلحة واعية لذاك المخطط اللئيم وأنها يقظة حذرة لحجم التربص بها٠

وسرني أكثر التفاف الشعب السوداني حولها والدفاع المستميت عنها دفاع من يدرك أن ضرب القوات المسلحة أول من يدفع فاتورته هو المواطن السوداني الذي سيجد نفسه إما في مخيمات اللاجئين والنازحين أو حسيرا في دول الجوار لايقوي على قوت يومه فنموذج سوريا والعراق واليمن وليبيا ليس منا ببعيد٠

كلمة أخيرة البرهان في حاجة ماسة ضرورية وملحة لتكوين كتيبة ردع إعلامية تقف ضد كل من تسول له نفسه السخرية والاستهزاء بقواتنا المسلحة وقياداتها الباسلة الشامخة٠

فقد تأخر كثيرا في هذه الخطوة وربما كلفته الكثير٠

عمر كابو