“ترك” و”جاويش” و”سعيد” يوافقون على تعليق مسار شرق السودان





أعلن الناظر محمد الأمين ترك رئيس مجلس تنسيق نظارات وعموديات شرق السودان من مقر استشفائه في الأردن ترحيبه بقرار مجلس السيادة تعليق مسار الشرق في مفاوضات جوبا.

وعلى ذات الصعيد ، أصدرت قيادة مسار الشرق ممثلة في خالد جاويش وأسامة سعيد موافقتهم على تعليق المسار لمدة أسبوعين والانخراط في عمل لجان المشتركة لإنهاء أزمة شرق السودان.

فيما يلي بيان مسار الشرق :

بيان من قيادة مسار الشرق

بخصوص التعليق المؤقت لإتفاق مسار الشرق في اتفاق جوبا لسلام السودان

إستشعاراً منا للمسؤولية الوطنية و الأخلاقية تجاه كل الشعب السوداني و مستقبل الامن والاستقرار في بلادنا .

إيمانًا منا بخطورة التصعيد المستمر لازمة شرق السودان واثرها السالب علي النسيج الاجتماعي في شرق السودان .

إلتزاماً بوعدنا السابق بالتعاون مع لجنة مجلس السيادة برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وكذلك لجنة الوساطة لإتفاق جوبا لسلام السودان من آجل الوصول الي حلول لازمة شرق السودان .

لكل ما ذكر اعلاه نحن قيادة مسار شرق السودان الموقعين علي اتفاق مسار الشرق في ٣١ اغسطس ٢٠٢٠ و علي اتفاق جوبا لسلام السودان في ٣ اكتوبر ٢٠٢٠ نعلن الموقف التالي :-

اولا : قبولنا بالتعليق المؤقت لإتفاق مسار الشرق لمدة أسبوعين و ذلك حسب طلب لجنتي المجلس السيادي و الوساطة

ثانيًا : نؤكد استعدادنا للانخراط فورا في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات حول حلول تنهي الازمة في شرق السودان .

ثالثًا: نؤكد عدم التنازل عن المكتسبات الواردة في اتفاق مسار الشرق و العائدة الي كل ابناء وبنات شرق السودان.

أخيراً

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الفريق توت قلواك رئيس لجنة الوساطة لاتفاق جوبا لسلام السودان لجهوده الكبيرة تحقيق السلام في السودان بشكل عام و التوافق في شرق السودان .

خالد ادريس

مشرف مسار الشرق

أسامة سعيد

رئيس وفد التفاوض لمسار الشرق

الخرطوم ١٦ ديسمبر ٢٠٢١

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الخرطوم – المجهر