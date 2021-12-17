المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة يصدر بيانًا





يقول المجلس” نعتقد هذه الخطوة والقرار في الاتجاه الصحيح الذي وعدتنا به السلطة وتحدثت عن ثمة ضغوط تواجهها، وتبحث عن مخرج آمن”.

طالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بإعلان إلغاء مسار الشرق في مفاوضات جوبا بشكلٍ واضحٍ وصريحًا نصًا، إعلان المنبر التفاوضي تنفيذًا لمقرّرات مؤتمر سنكات.

وأعلن المجلس عن الرفض القاطع لحديث الوسيط الجنوبي وتلاعبه بالمفردات، والمتعلّق بالتعطيل لأسبوعين، ومؤتمر لإعطاء الشرعية للمسار، مؤكّدًا أنّه لن نكون جزءًا منه إطلاقاً .

وشدّد المجلس على تنفيذ وثيقة شروط القلد الموقّع بين الأطراف. والذي يحدّد أحقيه من يمثلون الشرق وأصحاب الأرض والحواكير .

وأشار مجلس البجا إلى أنّ خياراته ستكون متاحة في كلّ الأوقات حال النكوث عن العهد من جانب الحكومة.

والخميس، أصدر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، قرارًا بتعليق مسار شرق السودان إلى حين توافق أهل الشرق، بجانب تكوين لجنة عليا مع أهل السودان لجبر الضرر، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة والوساطة.

باج نيوز