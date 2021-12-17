



بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة الي قائد ثورة التصحيح الفريق اول البرهان حفظه الله ورعاه

الاربعة طويلة وتهديد الامن القومي السوداني

المتابع للصورة السودانية في الشارع منذ بداية الثورة ان العصابة التي تدعي المدنية ولا غاية لهم الا الحكم ولو علي تمزيق السودان ومن اجل ان يحكموا ممكن ان يفعلوا ويحاربوا بكل الطرق المهم لديهم الحكم وهي غاية لابد ان تتحقق ولو علي دماء الابرياء الذين يستغلونهم وبلغ قلة ادبهم وخيانتهم للوطن الاعلان الرسمي لتحريض السفارات والمجتمع الخارجي كما قال متحدثهم في القنوات. العالمية …وقد استعملوا كل المباح وغيره من المحرمات ..وفي التظاهرات تقدم المخدرات والمنشطات وتقدم للصغار الاكل المسموم بحبوب منشطة والمراهقين يقدم لهم الاغراء الجنسي في ظواهر سالبة وتخالف معيار الاخلاق السودانية والبيئة التي نشأ فيها.المجتمع السوداني المحافظ الذي تربي تربية صحيحة ..وواصلوا ذلك في تحدي لقيم ودين الشعب السوداني وتراثه الذي عرفناه ..ان الرجل عشاء البايتات ومقنع الكاشفات والي اخره ..ولكن راينا من عصابة الاربعة طويلة مالم نسمع عنه او نتصوره في الخيال ..ولكن القيادة العسكرية ارتضت ذلك من اجل مصلحة الوطن والخوف عليه من انفراد هولاء بالحكم وسمحت لنفسها ان تجلس مع ساقطي البشر وعديمي الضمير والاخلاق بل فعلت اكثر من ذلك باعطائهم الشرعية وتوقيع معهم وثيقة تم خرقها بواسطتهم الف مرة لتمكين احزابهم الصغيرة لكي تحكم وتبدل تمكين باخر وتمت مشاركتهم في حكم السودان لمدة عامين كاملين ..ولقد راينا فيهم السوء والخبث والعمل علي هدم ركائز الاخلاق والقيم السمحة السودانية .وتجويع المواطن والي اخره من سوء الادارة وتراجعت الدولة الي اخر مرحلة من الفقر والانحطاط الاخلاقي وفي كل مناحي الحياة ..سيدي القائد العام لاتستقيم الحياة والمظاهرات تصدر لها الجداول المحددة التاريخ اثناء ساعات العمل والدراسة وممارسة الانسان السوداني الي حياته الطبيعية ،.لاتوجد دولة في العالم تسمح بان تكون هنالك جداول للتظاهر اثناء ساعات العمل او اغلاق الشوارع واتلاف الحق العام من انارة طريق وبلغت بهم الجراءة حتي تكسير الاسفلت في من الشوارع العامة وتهشيم الاستوبات التي تنظم حركة المرور في تعدي واضح علي ممتلكات المواطن ..وبلغت ابعد من ذلك بحرق مقرات الشرطة ( قسم بحري الموسسة وحاج الصافي )في ترتيب ظاهر والدعوة الي اشعال نار الفتنة والحرب الاهلية وزعزعة الاستقرار وامن الوطن واما قصة القتل فهي مرتبة منهم ..يختارون القتيل لوحدهم وتكون صوره مجهزة ومرتبة واهله معروفون للترويج ضد الدولة انها من فعل ذلك ..واتهام الاجهزة الامنية وشيطنتها وسط اهلها وشعبها الذي خرجت منه ..

سيدي الرئيس القائد العام للقوات المسلحة نطالبك نحن مواطني السودان بايقاف هذا العبث واصدار قانون يمنع هذه الفوضي وان يشمل القانون تحديد وقت التظاهر وتحمل المسؤلية الامنية والمادية الجهة التي طلبت التصديق مع دفع شيك ضمان حتي نخصم منه التكلفة المادية من الضرر وخصم اجور الاجهزة الامنية التي تعمل عمل اضافي من تامين للمواكب مع كتابة اقرار من الجهة اذا حدث اي شي تمنع من التظاهر مرة اخري

لاتوجد دولة في العالم تسمح بهذه الفوضي التي تتبناها اربعة طويلة ضد الوطن والمواطن من تعطيل الدراسة وانقاذ المريض الذي ينقل الي المستشفي ويجد الطريق مغلق امامه او امراة تريد ان تضع حملها وتسببت هذه التظاهرات في موتهم وحرمان اسر كثيرة من اهلهم ومن يعولهم

اوقفوا هذه الفوضي الان قبل الغد

اللهم قد بلغت فاشهد

اللهم قد بلغت فاشهد

محمد المسلمي الكباشي 2012/12/17