أكتمال ترتيبات صيانة محطة توليد كهرباء سنار





اكد الباشمهندس/ فائز عبدالمجيد محمد مدير محطة توليد كهرباء سنار أن الترتيبات اكتملت لبدء أعمال الصيانة بواسطة شركة آندريس النمساوية لتشغيل المحطة بطاقتها القصوى ( ١٥ ميقاوات فى الساعة) ، وذلك بإعادة تشغيل الوحدة المتوقفة وصيانة الأخرى التي تعمل حالياَ بطاقة إنتاجية ٥ ميقاوات ساعة بدلاَ عن ٧.٥ ميقاواتفى

وأعلن سيادته وفق ( سونا ) عن َ اكتمال التصاميم والإجراءات وإبرام العقد الذي نص على تنفيذ العمل في فترة أقصاها عام وفي ذات الإطار كشف مدير المحطة عن مقترح اكتملت دراسته لإنشاء محطة أخرى من الجهة الشرقية بطاقة إنتاجية تقدر ب [١٥٠] ميقاوات فى ساعة

كوش نيوز