النائب العام المكلف يلتقي برئيسة مفوضية حقوق الانسان





التقي النائب العام المكلف مولانا خليفة احمد خليفة بمكتبه الجمعة بالنيابة العامة برئيسة المكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الانسان في السودان جيليان كيتلي والوفد المرافق لها .

ورحب النائب العام المكلف وفق( سونا) برئيسة المكتب القطري والوفد المرافق لها ، معتبراً ان الزيارة ستمثل مرحلة جديدة لزيادة التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، مبيناً إستعداد النيابة العامة لتبني مشاريع مشتركة تدعم وتعزز الإجراءات لحماية حقوق الانسان

ومن جانبه هنأت جيليان كيتلي النائب العام المكلف بتوليه المنصب متمنية ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون بين المكتب السامي والنيابة العامة في مجالات تعزيز وحماية حقوق الانسان

كوش نيوز