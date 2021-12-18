بابكر سلك يكتب: مسطول داير يبقى رئيس
*لا للمخدرات.
*تحذير نتمسك به.
*برغم تداولنا لحكاوي المساطيل كناس نكتة وسريعين بديهة.
*لا للمخدرات.
*لأنها تذهب العقل.
*وذهاب العقل يفقد التمييز.
*وفقدان التمييز يقتل البديهة.
*لذا لا للمخدرات.
*الله لاجاب عقابها.
*وعلى ذكر المخدرات.
*قالوا كان في مسطول.
*بدري الكلام ده.
*بدري شديد.
*أظنو في الخمسينات.
*المسطول ده مشى القصر الجمهوري.
*ومشى على الباب عدييييل.
*الحرس الجمهوري البدق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وبي يدو في الدبشق ويختها في كتفو.
*شاف المسطول.
*قام دق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وفي الدبشق وختاها في كتفو وقال للمسطول.
*ماشي وين يازول؟.
*المسطول قال ليهو خاشي القصر.
*الحرس دق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وبي يدو في الدبشق وختاها في كتفو وقال للمسطول.
*خاشي القصر داير شنو؟.
*المسطول قال ليهو داير أبقى رئيس.
*الحرس خت البندقية في الواطة وقال للمسطول أنت عوير يازول؟.
*المسطول قال للحرس الشرط ده ضروري يعني؟.
*الله يقطع البنقو ويقطع سنينو.
*وألف لا للمخدرات.
*برغم أن المساطيل ديل مرات بقولوا حكم.
*الله لاجاب عقاب المخدرات.
*المهم.
*الليلة والليلة .
*الليلة يوم سطاشر.
*باقي تلاتة يوم للنقة باقي تلاتة يوم للنقة .
*الليلة والليلة .
*أيها الإخوة الثوار الأحرار .
*إن ثورتكم ما ثورة زول.
*ثورتكم أنتوا ديل بس.
*عشان كده ماتبققوا زول منها.
*لأنو الناس الزمن ده كان بققوهم بكرطعوا.
*وكان كرطعوا حاتموتو عطش.
*ظمأ يا ولدي.
*ماتبققوا زول.
*ولا نقطة .
*الله لاجاب عقابهم.
*المهم.
*إدارات الأندية عندنا معظم أعضائها فهمهم أنو مايزرعوا زرع حصاده يتم في عهد المجلس الذي يعقبهم.
*عشان كده كان عملوا بعملوا قدر مدتهم.
*بجيبوا الموية قدر ماتكفي عهدهم.
*وبعدهم ياريت لو العطش قتل الكيان زاتو.
*إذا في موهبة شابة تحتاج للرعاية والتأهيل تلاتة سنوات.
*ثم يقوى عودها وتصبح نجماً أساسياً بالتشكيلة بعد تلك السنين
*بفكوا الموهبة دي طوالي تأسيساً على قناعتهم بأنهم مابتعبوا ليجهزوا (التيم) للمجلس البعدهم.
*عشان كده بنقول الكيان لا الكيمان.
*أيها الناس.
*كاس الجميلة.
*في زول شافها؟.
*طيب في زول من ناسها؟.
*طيب في زول بعرف زول في كاس؟.
*طيب زالنجي بتعرفوها؟.
*شفت مرة جبل مرة؟.
*الجمال والبهاء بتاع جبل مرة بظهر ليك من تصل كاس .
*اللهم وحد قلوب الناس لخدمة وطن وااااحد ديمقراطي.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*والينا المكلف علينا.
*يوم الأحد معانا ولا مع الخيانة ياوالينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الليلة والليلة الباص أبو رجيلة
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة
صحيفة الانتباهة
تعليق واحد
دي من وين يا سلك؟؟!! الله يقطع البنقو وسنينو!!!