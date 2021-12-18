بابكر سلك يكتب: مسطول داير يبقى رئيس





*لا للمخدرات.

*تحذير نتمسك به.

*برغم تداولنا لحكاوي المساطيل كناس نكتة وسريعين بديهة.

*لا للمخدرات.

*لأنها تذهب العقل.

*وذهاب العقل يفقد التمييز.

*وفقدان التمييز يقتل البديهة.

*لذا لا للمخدرات.

*الله لاجاب عقابها.

*وعلى ذكر المخدرات.

*قالوا كان في مسطول.

*بدري الكلام ده.

*بدري شديد.

*أظنو في الخمسينات.

*المسطول ده مشى القصر الجمهوري.

*ومشى على الباب عدييييل.

*الحرس الجمهوري البدق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وبي يدو في الدبشق ويختها في كتفو.

*شاف المسطول.

*قام دق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وفي الدبشق وختاها في كتفو وقال للمسطول.

*ماشي وين يازول؟.

*المسطول قال ليهو خاشي القصر.

*الحرس دق البندقية في الواطة وفي البوت وبي يدو في نصها وبي يدو في الدبشق وختاها في كتفو وقال للمسطول.

*خاشي القصر داير شنو؟.

*المسطول قال ليهو داير أبقى رئيس.

*الحرس خت البندقية في الواطة وقال للمسطول أنت عوير يازول؟.

*المسطول قال للحرس الشرط ده ضروري يعني؟.

*الله يقطع البنقو ويقطع سنينو.

*وألف لا للمخدرات.

*برغم أن المساطيل ديل مرات بقولوا حكم.

*الله لاجاب عقاب المخدرات.

*المهم.

*الليلة والليلة .

*الليلة يوم سطاشر.

*باقي تلاتة يوم للنقة باقي تلاتة يوم للنقة .

*الليلة والليلة .

*أيها الإخوة الثوار الأحرار .

*إن ثورتكم ما ثورة زول.

*ثورتكم أنتوا ديل بس.

*عشان كده ماتبققوا زول منها.

*لأنو الناس الزمن ده كان بققوهم بكرطعوا.

*وكان كرطعوا حاتموتو عطش.

*ظمأ يا ولدي.

*ماتبققوا زول.

*ولا نقطة .

*الله لاجاب عقابهم.

*المهم.

*إدارات الأندية عندنا معظم أعضائها فهمهم أنو مايزرعوا زرع حصاده يتم في عهد المجلس الذي يعقبهم.

*عشان كده كان عملوا بعملوا قدر مدتهم.

*بجيبوا الموية قدر ماتكفي عهدهم.

*وبعدهم ياريت لو العطش قتل الكيان زاتو.

*إذا في موهبة شابة تحتاج للرعاية والتأهيل تلاتة سنوات.

*ثم يقوى عودها وتصبح نجماً أساسياً بالتشكيلة بعد تلك السنين

*بفكوا الموهبة دي طوالي تأسيساً على قناعتهم بأنهم مابتعبوا ليجهزوا (التيم) للمجلس البعدهم.

*عشان كده بنقول الكيان لا الكيمان.

*أيها الناس.

*كاس الجميلة.

*في زول شافها؟.

*طيب في زول من ناسها؟.

*طيب في زول بعرف زول في كاس؟.

*طيب زالنجي بتعرفوها؟.

*شفت مرة جبل مرة؟.

*الجمال والبهاء بتاع جبل مرة بظهر ليك من تصل كاس .

*اللهم وحد قلوب الناس لخدمة وطن وااااحد ديمقراطي.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*والينا المكلف علينا.

*يوم الأحد معانا ولا مع الخيانة ياوالينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الليلة والليلة الباص أبو رجيلة

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة

صحيفة الانتباهة