مدير عام الشرطة : حريصون على أرواح وممتلكات المواطنين





كد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول عنان حامد ، حرص واهتمام وزارة الداخلية والشرطة بالمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين من خلال إنفاذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات والقضاء عليها.

وشدد على أن الشرطة ظلت تعمل بوطنية خالصة بعيدًا عن القبلية وتحت رأية الوطن الواحد.

من ناحيته قال قائد حملة التحدي، العميد شرطة حسين عباس، إن قواته تمكنت من إبادة العديد من الزراعات والبذور التي كانت معدة للزراعة منها(18) مزرعة للحشيش الأخضر بمنطقة الردوم إضافة لعدد(4) مزارع ومخازن فى مناطق مختلفة بجانب مشاركتها في العديد من حملات الظواهر السالبة بولايتي جنوب وشرق دارفور.

صحيفة السوداني