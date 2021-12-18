الهادي إدريس يؤكد مشاركة حركته بـ300 جندي ضمن القوات المشتركة





أكد عضو مجلس السيادة ، د. الهادي إدريس حرص وجاهزية قوات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي للمشاركة في القوات المشتركة لحفظ وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في إقليم دارفور

وقال خلال مخاطبته الاستعراض العسكري لقوات الحركة بمنطقة (كورما) غرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور: ” قواتنا جاهزة لتنفيذ قرار مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة والخاص بتكوين قوات مشتركة ذات مهام خاصة لحماية مواطني إقليم دارفور وملاحقة الجناة وجمع السلاح من المواطنين”.

بجانب العمل على حسم كافة التفلتات الأمنية والظواهر السالبة ، مجدداً الالتزام ببروتكول اتفاق السلام لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

وقال إدريس إن قواته المشاركة في القوة المشتركة تتكون من ثلاثمائة فرد وثمانية عشر ضابطًا وثلاثين عربة .

صحيفة السوداني