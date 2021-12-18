شاهد بالصورة: زواج (السندويتشات) في السودان يشعل منصات التواصل





في ظاهرة فريدة من نوعها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمناسبة زواج يظهر من خلالها أصحاب الدعوة وهم يقومون بتقديم (السندويتشات) للمعازيم وسط ذهول ودهشة عمت منصات التواصل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد سمي مافعله اصحاب المناسبة ذلك الزواج (بزواج السندويتشات) وأقترحوه كمبادرة لتخفيف غلاء الزواج بالسودان واستثمار اموالهم في عمل مشروع خاص بهم ويكتفوا بتقديم “سندات” طعمية وسلطة اسود للمعازيم.

بعض رواد مواقع التواصل أبدى الإعجاب بالفكرة وأعلن عن الشروع في تنفيذها خلال المناسبات القادمة واعتبروا ذلك تخفيف لكثير من الأعباء التي تقع على عاتق الزوج ولابد من القضاء عليها .

الخرطوم: (كوش نيوز)