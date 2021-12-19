أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد الموافق 19 ديسمبر 2021م





صحيفة : السوداني

وزير الخارجية الأمريكي يصدر بياناً في ذكرى ثورة الشعب السوداني ويوجه رسائل للقادة العسكريين والسياسيين

ساطع الحاج في حوار مع “السوداني”: ليس لدي رموز نظام سابق أدافع عنهم ومن يقول ذلك لا يعرفون المحاماة

مدير عام الشرطة : حريصون على أرواح وممتلكات المواطنين

انفلات أمني واستمرار عمليات النهب بغرب دارفور

جبريل إبراهيم: الحكومة تدرس خفض دعم القمح والكهرباء في الميزانية

صحيفة الانتباهة

حكومة الخرطوم تقر بتهالك شبكات المياه وقصور النظافة وندرة بالخبز المدعوم والغاز

السعودية ترفض فقرة (الميول الجنسية) فى مشروع قرار للامم المتحدة

الحزب الشيوعي يتهم الفلول بالهجوم علي ندوة شمبات

فاقدات دار المايقوما.. البحث عن سند .. ! الفتيات يتهمن الإدارة والمشرفات والأمهات بتمييزهن سلبياً

مركزي التغيير يقلل من خروج “الجمهوري والاتحادي الوطني” من التحالف

صحيفة : اليوم التالي

مجلس نظارات البجا: إعلان تجميد مسار الشرق خطوة في الاتّجاه الصحيح

الرقم الوطني يحرم عائدين من دولة الجنوب من امتحانات الشهادة

الهادي إدريس: تجميد المسارات سيفتح باب المشاكل

استقالة قيادي بارز من حركة العدل والمساواة