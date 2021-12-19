حمدوك: التوقيع على الاتّفاق السياسي مع العسكريين جاء عن قناعةٍ تامةٍ





بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018 التي قادت بعد أشهر قليلة إلى إطاحة نظام عمر البشير.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنّ توقيعه على الاتفاق السياسي مع العسكريين جاء “عن قناعة تامة ودون الخضوع لأي ضغوط”.

وأضاف حمدوك في بيان بمناسبة ثورة ديسمبر: “نواجه تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها”.

وأوضح حمدوك أنه سعى عبر التوقيع على الاتفاق السياسي لوقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين”.

وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقً سياسيًا.

باج نيوز