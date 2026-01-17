رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور مشايخ الطرق الصوفية في تحقيق السلم الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية

هنأ معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس القوات المسلحة سنام وكرامة وعزة هذه الأمة، والقوات المشتركة، وجهاز المخابرات العامة، والقوات المساندة والمستنفرين وكل من ساهم في معارك الكرامة الوجودية.

وترحم سيادته على شهداء معركة الكرامة الذين ظل استشهادهم فتحاً وبركة على الأمة السودانية.

جاء ذلك لدي زيارته ومخاطبته الجمعة عدد من قادة ومشايخ الطرق الصوفية بامدرمان ،وذلك بحضور السيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي والسيد رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي الأستاذ النور الشيخ النور ونائبه الشيخ اسحق الشيخ حمد النيل.

ونقل معالي السيد/ رئيس الوزراء لقادة ومشايخ الطرق الصوفية تحايا فخامة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأكد د.كامل إدريس على الدور المهم الذي يضطلع به قادة ومشايخ الطرق الصوفية في رتق النسيج الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية.

وقال سيادته “أن السلام والاستشفاء الوطني وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن يكون هنالك سلام مجتمعي دون إستشفاء وطني” .

وطالب معاليه قادة ومشايخ الطرق الصوفية بدعم جهود المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي وتعظيم دوره المهم في بناء الجسور بين كافة طوائف المجتمع.