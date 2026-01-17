والي الخرطوم يشيد بصمود أهل الريف الجنوبي بأمدرمان ودعمهم لحرب الكرامة

أشاد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالدور الوطني الكبير الذي ظل يضطلع به الأهل في الريف الجنوبي بأمدرمان ومناطق الجموعية في إسناد القوات المسلحة خلال حرب الكرامة، مثمناً تضحياتهم وتقديمهم الشهداء والجرحى خلال التصدي للمليشيا المتمردة.

وأثنى خلال مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة بمسجد عدلان بأبو سعد، على دعم أهل المنطقة للمواطنين من الضفة الأخرى من النيل الأبيض بمنطقة الشجرة عبر توفير السلع الغذائية والأدوية، مجسدين بذلك أسمى معاني الفداء والتكافل الوطني.

وتطرق الوالي إلى عدد من القضايا الخدمية والمشروعات التي تهم المنطقة، مؤكداً حرص حكومة الولاية على تقديم كل ما من شأنه توفير الاحتياجات المُلحة للمنطقة.

وقد حضر المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان وعدد من القيادات التنفيذية والمقاومة الشعبية والرموز الأهلية، ووكيل مك الجموعية محمد عجيب الهادي.

سونا