لجنة فرز العطاءات لحج عام 1447 هجرية بالنيل الأبيض تعلن الشركات التي رسا عليها العطاء

ترأس الأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض رئيس لجنة العطاءات لترحيل حجاج الولاية للعام 1447 هجرية وخدمات سواكن ، بمكاتب أمانة الحج والعمرة بكوستي الخميس الاجتماع الثاني للجنة، بحضور الدكتور فتحي مهدي نائب أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، ومولانا عبدالقادر الناير ممثل رئيس الإدارة القانونية بالولاية وأعضاء اللجنة من الإدارة العامة للنقل والبترول، وزارة المالية، المخابرات العامة، غرفة نقل البصات السفرية، والجهات التي تقدمت للعطاءات، واطلعت اللجنة على الجهات التي تقدمت للعطاءات .

وتم فرز المظاريف بكامل أعضاء اللجنة ومدى مطابقتها للشروط التي اعلنتها اللجنة، لخدمات ترحيل الحجاج وخدمات سواكن، وتم فرز العطاءات وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، وبشفافية كاملة، حيث رسا عطاء ترحيل الحجاج على شركة الدامر للنقل، فيما رسا عطاء خدمات سواكن على وكالة دقيرة لخدمات الحج والعمرة .

وأبان د. فتحي مهدي احمد نائب امين أمانة الحج والعمرة مقرر اللجنة ان الشركات التي تقدمت لترحيل الحجاج شركة واحدة، بينما تقدم لخدمات سواكن وكالتين .

وقال مولانا عبدالقادر الناير ممثل رئيس الإدارة القانونية ان الشركات التي رسا عليها العطاء استوفت الشروط التي اعلنتها اللجنة.

واشار إلى انه سيتم توقع عقودات بين أمانة الحج والعمرة والشركات التي رسا عليها العطاء لحفظ الحقوق القانونية للجانبين.

من جهته أكد الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة حرص حكومة الولاية بتطبيق المعايير المعتمدة لاختيار الشركات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وتحقيق الراحة والسلامة للحجاج خلال موسم حج 1447هـ .