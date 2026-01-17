فولكر تورك يطلع على آثار استهداف المليشيا المتمردة لسد مروي

اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، والوفد المرافق له، على الآثار الناتجة عن الاستهدافات المتكررة لقطاع الكهرباء والمنشآت بسد مروي بمسيرات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وما نجم عنها من أضرار بالغة على القطاعات التنموية والخدمية، خاصةً القطاع الزراعي.

وتلقى المفوض خلال زيارته لمروي الجمعة، تنويراً من المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ دفع الله محمد صديق، وإدارة سد مروي، ووفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، عن حجم الأضرار وتكرار وتعمد الاستهدافات لأكبر مرفق خدمي منتج للطاقة الكهربائية بالبلاد.