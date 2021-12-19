مظاهرات احتجاجية متوقّعة في السودان





يخرج السودانيون، الأحد، في تمام الواحدة ظهرًا، في مظاهرات احتجاجية و إحتفائية بالعاصمة الخرطوم، اطلق عليها مليونية 19 ديسمبر.

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم للتوجه إلى القصر الجمهوري في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر و الاعتصام أمام القصر الجمهوري حتى اسقاط الحكومة.

واستباقًا للمظاهرات، أغلقت حكومة ولاية الخرطوم الجسور عدا جسري الحلفايا وسوبا.

وينتظر أنّ تكون تظاهرات اليوم ضخمة، لجهة أنّها من المتوقّع أنّ ينضم آلاف القادمين من أقاليم عديدة.

وتجري تحضيرات مكثّفة لاستضافة القادمين بترتيبٍ وتنسيقٍ عالٍ من لجان المقاومة في الأحياء شرق الخرطوم، فتحت عشرات المنازل في الخرطوم أبوابها لاستقبال الوافدين من الخرطوم بحري وأم درمان للمشاركة في الموكب.

باج نيوز