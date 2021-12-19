وكيل الصحة يتابع علاج مصابي ثورة ديسمبر





اطمان وكيل وزارة الصحة الإتحادية دكتور هيثم محمد إبراهيم، على حالة مصابي ثورة ديسمبر الذين يتلقون العلاج بالقاهرة، وذلك في إطار اهتمام الحكومة الانتقالية بملفهم حيث هاتف سيادته المحلق الطبي لسفارة السودان بالقاهرة دكتور الرشيد.

ووصف الرشيد حالة المصابين وفق ( سونا) بالجيدة جدا وأوضح ان عدد الحالات الموجودة حاليًا 14 حالة منها 11 حالة يتلقون العلاج لأول مرة، وثلاثة حالات قدموا للمتابعة للمرة الثانية وقال أن علاجهم يتم بدعم مباشر من حكومة السودان وبإشراف السيد رئيس الوزاراء الدكتور عبدالله حمدوك، مضيفا أن هناك عدد 11 حالة تم علاجها في مارس الماضي ضمن مبادرة رئيس الوزراء المصري.

وأعلن د. هيثم، عن أن هناك 4 مصابين يتلقون العلاج في دولة اوكرانيا، فضلا عن وجود 7 في انتظار التأشيرات بعد أن تم الترتيب لهم هناك ومن المتوقع سفرهم في غضون الأيام القادمة لتلقي العلاج.

وثمن الوكيل الجهود المبذولة من نقابة الأطباء السودانيين ببريطانيا ومنظمة حاضرين الخيرية للتنسيق والترتيب لمعاينة وعلاج عدد من المصابين بالعيادة المخصصة لعلاج مصابي الثورة بمستشفى الخرطوم.

كوش نيوز