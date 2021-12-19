عضو بمجلس السيادة يدعو”قوات الكفاح المسلّح” إلى ضبط النفس





عضو مجلس السيادة الإنتقالي الهادي إدريس اطمأن على ترتبيات وجاهزية حركات الكفاح المسلّح الموقّعة على اتّفاق جوبا لسلام السودان المشاركة في القوّة المشتركة.

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس قوات الكفاح المسلّح إلى ضبط النفس والتعامل بقوةٍ ضدّ كلّ الخارجين عن القانون.

وقال إدريس بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، إنّ ولايات دارفور ستكون آمنة ومستقرّة خلال ثلاثة شهورٍ.

وأضاف” تكوين القوات المشتركة التي تم ّتشكليها بقانون وتحت قيادة موّحدة يهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار وحسم الظواهر الأمنية السالبة بإقليم دارفور”.

والأحد، سجّل عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس زيارةً إلى مقار قيادة القوّات العسكرية لحرّكات الكفاح المسلّح بالفاشر بشمال دارفور.

وحركات الكفاح المسلّح تضم قوى تجمع تحرير السودان جناح الطاهر، حركة جيش تحرير السودان- جناح مناوي وقوى التحالف السوداني بقيادة اخميس عبدالله ابكر، حركة العدل والمساواة.

باج نيوز