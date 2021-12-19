تدشين مخيم علاجي مجاني بالقرية (33) بأم القرى بالجزيرة





جدد الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة ، التزام إدارته بتعزيز جهود الدولة الرامية لتحقيق مجانية العلاج ، وتوفير الحماية الإجتماعية لإنسان السودان.

جاء ذلك خلال تدشينه المخيم العلاجي المجاني بالقرية 33 بمحلية أم القرى، الاحد ضمن فعاليات الإحتفال بيوم التأمين الصحي بمشاركة الأستاذ خطاب الريح مدير الشئون المالية والإدارية بالصندوق والدكتور قرشي عبد الرحمن مدير الوحدة التنفيذية بأم القرى والاستاذ عبد الناصر مامون مدير المكتب التنفيذي والاستاذ بدر الدين الإمام مدير الاعلام والعلاقات العامة .

وكشف وفق ( سونا) عن الجهود التي تقودها الخدمات الطبية بالصندوق للتوسع في مرافق الخدمة، وإدخال خدمات الإخصائي بالمرافق الصحية المباشرة وشراء الخدمات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة تحقيقا لرضا المؤمن عليه ، مشيرا لتغطية 77،5 % من سكان الولاية.

وذكر إن مشروعات التغطية السكانية مستمرة للوصول بالتغطية لنسبة 85% عبر إستكمال تغطية القطاع الحر بشقيه المقتدر وغير المقتدر و إكمال تغطية الطلاب والمعاشيين وتغطية مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل.

و أشتمل المخيم على يوم علاجي مجاني ، و فحوصات معامل و صيدليات وخدمات إختصاصى باطنية وأطفال ، ومسرح على الهواء لنشر ثقافة التأمين الصحي بمشاركة منظمة مجموعة الاسرة .

كوش نيوز