أمين عام حكومه جنوب كردفان يدعو الطوائف المسيحية للعمل على وحدة المجتمع





أوضح الأمين العام لحكومه جنوب كردفان الوالي المكلف الأستاذ موسى جبر محمود أن كل الأديان السماوية والرسل جاءت من أجل التبشير بالسلام والمحبة وتوحيد الله وإن جنوب كردفان أحوج إلى السلام الذي تتطلع إليه الولاية بشدة .

ودعا لدى مخاطبته انطلاق الاحتفالات بأعياد الكريمس للطوائف المسيحية بكادقلي الاحد بالكنيسة الكاثوليكية، الكنائس والطوائف المسيحية للعمل على وحدة المجتمع ، مبديا أسفه على وجود نزاعات وصراعات الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع في العمل على وقفها .

وأعرب المطران حسن عثمان بالكنيسة الاسقوفية بالسودان ورئيس مجلس الكنائس بالولاية أعرب عن شكره وتقديره لحكومه الولاية لمشاركتها هذه المناسبة .

وقال وفق ( سونا) ” إن دعوة ورسالة المسيح عليه السلام في الأرض المحبة والسلام بيننا باعتبار أن الجميع عند الله واحد فيجب التعايش والتسامح .

كوش نيوز