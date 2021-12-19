الدفاع المدني يدشن خدماته بمركز ترخيص المركبات بمنظومة الصناعات الدفاعية





دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها وخدماتها بمركز ترخيص المركبات بمنظومة الصناعات الدفاعية بحي كافوري شرقي الخرطوم

وقال النقيب شرطة مهندس /سامح محمد اسحق مدير وحدة الدفاع المدني والطوارئ بمنظومة الصناعات الدفاعية وفق المكتب الصحفي للشرطة أن المركز جاهز لتقديم الخدمات المتعلقة باعمال الدفاع المدني والضوابط التي تحقق الامن و السلامة الخاصة بالقيام باجراءات الفحص الالي للاليات ووسائل السلامة و فحص أدوات الإطفاء والتاكد من فعاليتها ومدي مطابقتها للمواصفات المطلوبة واستخراج كروت السلامة للمركبات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية مشيرا الي تقديم محاضرات وندوات تعريفية وورش عمل ورسائل وإرشادات خاصة بالسلامة والوقاية من الحرائق والحوادث بكافة أنواعها بجانب تقديم رسائل توعية إرشادية خاصة بالسلامة المرورية وكيفية إستخدام أدوات مكافحة حرائق السيارات بالاضافة لتوزيع أدوات جديدة بمركز الترخيص.

كوش نيوز