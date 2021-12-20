السودان يشيد بتعيين السفيرطارق بخيت مبعوثاً للتعاون الإسلامي لدى أفغانستان





أشادت وزارة الخارجية بتعيين معالي السفير د. طارق علي بخيت ، الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ، مبعوثاً خاصاً للمنظمة لجمهورية أفغانستان ، بتأييد كافة الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

جاء ذلك بالقرار الصادر عن اجتماعات الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي التي انعقدت بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد في ديسمبر الجاري، لمناقشة الوضع الانساني في أفغانستان.

وثمنت وزارة الخارجية قيادة ومنسوبين، القرار السديد واللفتة الإنسانية والتضامنية الكريمة من قبل المنظمة ، على الثقة الغالية التي أولتها له الدول الأعضاء لتولي مهمة المبعوث الخاص للمنظمة لافغانستان ، في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تمر بها جمهورية افغانستان الشقيقة وشعبها الصامد ،وتقدموا بخالص التهاني لزميلهم السفير طارق علي بخيت متمنين له التوفيق والنجاح التام في هذه المهمة.

سونا