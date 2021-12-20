شحنة مساعدات سعودية تصل الخرطوم





تصل مطار الخرطوم، اليوم الاثنين، شحنة مساعدات صحية وبيئية من المملكة العربية السعودية تبلغ أكثر من (٤٦) طن.

وتشمل الشحنة مولدات كهرباء ومضخات وطلمبات مياه والاف الناموسيات المشبعة وغيرها.

وسيكون في استقبال الشحنة وكيل وزارة الصحة المكلف ومدير الادارة العربية ومدير ادارة السلام في الخارجية السودانية ومسؤول العون الإنساني بالاضافة الى سفير خادم الحرمين الشريفين ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والانشطة الانسانية.

وتاتي الشحنة إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة بالوقوف دائما مع الشعب السوداني في كل الظروف والأوقات و تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

صحيفة الصيحة