الإرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الصغرى والعظمى جنوب الأواسط والجنوب





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية استمرار ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى فى جنوب الأواسط والجنوب فى ال24ساعة القادمة ، وأن يسود طقس غانم على طول ساحل البحر الأحمر.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي الشمال الأفريقي ويمتد إلى جنوب أواسط البلاد. ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح فى كل من الخرطوم ووادي حلفا ودنقلا وأبوحمد ، فيما يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من عطبرة ، وكريمة ، الدويم ، الأبيض ، كوستي ،الجنينة ، سنار ، الضعين ، شندي ، الفاشر ، النهود ، نيالا ، رشاد ، كادوقلي ، بابنوسة ، كسلا ، حلفا الجديدة ، القضارف ، أم بنين ، أبو نعامة ،الدمازين ، زالنجي ، حلايب و شلاتين ، أما الطقس المتوقع فى بورتسودان فسيكون غانم جزئياً.

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